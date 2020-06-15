15.06.2020 (14:18)

Для прохождения службы в ВДВ прибыло около 450 офицеров-выпускников вузов Минобороны России

Около 450 офицеров-выпускников высших военных учебных заведений Минобороны России прибыло для дальнейшего прохождения военной службы в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Традиционно наибольшее количество молодых офицеров - выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), подготовленных по различным специальностям от командира десантно-штурмового (парашютно-десантного) взвода до командира разведывательного взвода или взвода связи.

Также среди прибывших выпускников военные врачи, командиры зенитных ракетных взводов и огневых взводов подразделений артиллерии, специалисты РХБЗ и инженерных подразделений, высококвалифицированные специалисты беспилотных летательных аппаратов, материально-технического обеспечения и военно-политической работы.

По прибытии в соединение с выпускниками проводятся вводные беседы и осуществляется постановка на все виды обеспечения.

Запланирован специальный сбор, на котором их познакомят с историей Воздушно-десантных войск, соединений и воинских частей, а также со спецификой службы.

Офицеры-выпускники, не имеющие парашютной подготовки, пройдут двухнедельные сборы, после чего совершат свой первый прыжок с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.

Особое внимание будет уделено вопросам социально-бытового обустройства молодых офицеров, трудоустройства их жен, определения детей в детские дошкольные и средние общеобразовательные учреждения.

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