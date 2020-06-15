15.06.2020 (14:16)

На Балтийском флоте проходит полевой выход подразделений РЭБ армейского корпуса

На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области проходит лагерный сбор подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса, в ходе которого специалисты отрабатывают задачи подавления радиосвязи различных диапазонов.

В ходе практической части полевого выхода расчеты отработают подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации. Кроме того, будут проведены тренировки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Также специалисты РЭБ армейского корпуса проведут комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.

В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано около 200 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники.

Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран-членов и 2 страны-партнёра альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, а также около 3-х тысяч военнослужащих.

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