15.06.2020 (14:03)

В Сибири вдвое выросло число желающих обучаться в вузах Минобороны

В Сибири вдвое выросло число желающих обучаться в вузах Минобороны России.

На территории сибирского региона для подготовки будущих офицеров военными комиссариатами отобрано более 4 тыс. кандидатов для поступления в вузы Минобороны РФ. Примечательно, что более 230 кандидатов составляют девушки.

В связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, набор абитуриентов в военные вузы будет проводиться специально сформированными выездными группами от вузов под руководством заместителей начальников образовательных организаций и начальников кафедр. В состав групп также войдут специалисты профессионального психологического отбора, физической подготовки. Отбор кандидатов для поступления на первые курсы вузов будет проходить на базе военного комиссариата региона.

Для каждого предварительно отобранного кандидата будет проведена информационная и разъяснительная работа о порядках, сроках и особенностях приема в вузы Минобороны РФ.

Наиболее приоритетными у кандидатов для поступления на первые курсы вузов в регионе являются Новосибирское ВВКУ, Рязанское ВВДКУ, Воронежское ВВАИУ, Санкт-Петербургская военная академия связи.

Набор абитуриентов будет завершен к 10 августа.

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