15.06.2020 (13:50)

В Калининградской области началось плановое летно-тактическое учение вертолетного полка морской авиации БФ

Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-тактического учения.

В плановом учении принимают участие более 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-29 морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов будут разыграны тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению надводных кораблей и подводных лодок условного противника в морских полигонах Балтийского флота.

К учению привлекается весь летный и инженерно-технический состав подразделений вертолетного полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

В рамках ЛТУ экипажи произведут поиск подводных лодок условного противника с использованием опускаемых гидроакустических станций, пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбросят торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг, отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время. Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение.

Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран-членов и 2 страны-партнёра альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, а также около 3 тыс. военнослужащих.

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