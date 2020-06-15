15.06.2020 (13:40)

Именной медальон и герб Санкт-Петербурга стали геральдическими символами поискового спецбатальона ЗВО

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв утвердил геральдические символы отдельного специального поискового батальона, основой которых стали именные медальоны и герб Санкт-Петербурга.

Геральдический символ поискового спецбата ЗВО будет размещаться на нарукавном знаке каждого военнослужащего. На знаке изображены два именных медальона для персональных данных красноармейцев, меч, символизирующий готовность к защите Отечества, и герб Санкт-Петербурга, где располагается штаб Западного военного округа.

Сформированный в 2007 году отдельный поисковый специальный батальон ЗВО - единственный в своём роде в Вооружённых силах РФ. Военнослужащие батальона ведут работу по розыску и захоронению погибших на полях сражений защитников Отечества, в том числе на территории Германии и Белоруссии.

За годы поисковой работы военнослужащими батальона обнаружены останки более 10,5 тысяч погибших военнослужащих. Среди них свыше 9,7 тысяч - советские солдаты и офицеры, а также 332 военнослужащих вермахта. В результате архивной работы и многочисленных экспертиз удалось установить имена 538 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести или оставленными на поле боя. Информация об опознании была сообщена разысканным 23 родственникам, потомкам и семьям погибших. Из 276 солдатских медальонов были прочитаны 31. Кроме того, в установлении имен погибших помогли 74 личных опознавательных предметов - портсигары, ложки и другие бытовые принадлежности с нанесёнными именами.

Также военнослужащие батальона обнаружили свыше 22,6 тыс. боеприпасов, 233 единицы стрелкового вооружения.

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