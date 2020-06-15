15.06.2020 (13:29)

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии учились отражать вражеские атаки

В Подмосковье на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отразили атаку сил условного противника в рамках тактико-специального учения.

В ходе учения они заняли оборонительные позиции для сдерживания и отражения атаки превосходящих сил условного противника. При приближении противника на расстояние выстрела была дана команда «Огонь!» гранатометным расчетам по тяжелобронированной технике, что стало переломным моментом обороны и развития контратаки. В обороне было задействовано свыше 160 военнослужащих и более 30 противотанковых гранатометов РПГ-7.

В рамках учения было выведено из строя свыше 50 единиц бронированной техники условного противника, поражено более 200 единиц имитационных целей, а также отработана тактика ведения обороны, перерастающая в контратаку.

В общей сложности было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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