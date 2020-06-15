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15.06.2020 (13:26)

Расчеты модернизированных гаубиц общевойсковой армии ЗВО провели «артиллерийскую карусель» в Воронежской области

Расчеты самоходных модернизированных гаубиц Мста-С-М2 общевойсковой армии Западного военного округа приступили к проведению боевых учебных стрельб на полигоне Погоново.

В рамках лагерного сбора артиллерии расчеты самоходных гаубиц отработали выполнение нового приема индивидуальной подготовки расчетов – «артиллерийская карусель».

В ходе выполнения огневой задачи артиллерийские батареи отрабатывали выход из закрытых позиций на огневой рубеж для стрельбы прямой наводкой залпом и бегло, после чего под прикрытием второй артиллерийской батареи расчеты первых орудий оперативно меняли огневую позицию и уходили на запасной рубеж открытия огня.

Подобный метод позволит использовать самоходные артиллерийские орудия для создания огненных валов для блокирования продвижения живой силы и бронетехники «противника» в глубь территорий с наименьшими затратами артиллерийских расчетов.

По завершению программы подготовки артиллерийские расчеты завершат курс одиночной подготовки и проведут крупномасштабное тактико-специальное учение с боевой стрельбой на дальностях до 800-1600 метров.

Обучение проходит на военных полигонах Воронежской и Смоленской областей. Всего к обучению привлечено свыше 300 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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