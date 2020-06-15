15.06.2020 (13:15)

Около ста жителей Дагестана прошли курс лечения в полевых госпиталях Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске

Военные медики продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь населению Дагестана в полевых многопрофильных мобильных госпиталях Минобороны России, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск Республики Дагестан.

«Я восхищен нашей медициной! – сказал пациент госпиталя, военный пенсионер Магомед Саадулаев. – Какие добрые люди здесь работают. Наверно, во всем мире нет такой медицины, как у нас. Я очень благодарен всем врачам, особенно начальнику госпиталя! Я чувствую здесь – это не полевой лагерь, это райский уголок. Эти врачи – ангелы! Таких людей я не встречал. Дай бог им всем счастья и здоровья!».

С 23 мая военные врачи пролечили около 100 жителей труднодоступных районов Республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению.

В настоящее время еще 60 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

Для оказания необходимой помощи населению в распоряжении госпиталей имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Республике Дагестан привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов, а также свыше 70 единиц специальной военной техники.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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