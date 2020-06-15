15.06.2020 (11:20)

В Санкт-Петербурге состоялась первая тренировка пролёта авиации ЗВО в ходе парада Победы

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась первая сводная тренировка экипажей Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа по проведению пролёта авиации в ходе парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи 30 самолетов и вертолетов осуществили пролёт над военным аэродромом «Левашово», отработав соблюдение высоты, скорости, расстояния между воздушными суднами и временных интервалов.

Для участия в тренировке привлекались авиационные подразделения, размещённые на четырех аэродромах в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Тверской области.

В пролёте авиации на военном параде в Санкт-Петербурге 24 июня примут участие транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице