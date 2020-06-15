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15.06.2020 (11:04)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен войны, найденные в Городищенском районе Волгограда

Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Городищенском районе Волгограда.

Заявка на разминирование в полк поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена местными жителями при проведении земельных работ. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 1 реактивный снаряд, 14 минометных мин калибра 85-мм, 152-мм артиллерийские снаряды и ручные гранаты времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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