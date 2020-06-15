15.06.2020 (11:04)
Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен войны, найденные в Городищенском районе Волгограда
Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Городищенском районе Волгограда.
Заявка на разминирование в полк поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.
Опасная находка была обнаружена местными жителями при проведении земельных работ. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 1 реактивный снаряд, 14 минометных мин калибра 85-мм, 152-мм артиллерийские снаряды и ручные гранаты времен Великой Отечественной войны.
Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Новости по теме:
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приступили к боевым стрельбам в составе отделений
Военные железнодорожники ЗВО вывезли более 31 тыс. кубометров грунта на месте восстановления железнодорожного сообщения в Мурманской области
Метки: