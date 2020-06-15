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15.06.2020 (10:42)

На Северном Кавказе и Закавказье начался лагерный сбор с разведчиками ЮВО

Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье начали лагерный сбор на общевойсковых полигонах.

Военнослужащие во время лагерного сбора отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях на полигонах Серноводский, Тарское, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Разведчики проведут занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовкам и вождению автомобильной техники, в том числе бронированных автомобилей «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг», а также учебные стрельбы из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов Калашникова АК-74.

В лагерном сборе задействовано более 2 тыс. разведчиков мотострелковых и разведывательного соединения ЮВО, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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