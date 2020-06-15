15.06.2020 (10:16)

На гусеницы танков Т-72Б3, участвующих в параде Победы в Ставрополе, наденут специальные резиновые накладки

На параде Победы в Ставрополе впервые проедут четыре танка Т-72Б3 с резиновыми защитными накладками на гусеницах, исключающими соприкосновение металлических звеньев с дорожным покрытием, которое может пострадать при прохождении военной техники.

В параде примет участие почти 1,7 тыс. человек, включая батальонные и ротные коробки военнослужащих штаба и подразделений 49-й армии, а также воздушно-десантных войск и других силовых структур региона. Кроме того, по центральной площади Ставрополя впервые пройдет парадный расчет из 50 военнослужащих-женщин.

Помимо танков Т-72Б3 в механизированную колонну в этом году также включены реактивные системы залпового огня "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Подразделения РХБ защиты объединения регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики обеспечивают выполнение всех противоэпидемиологических мероприятий в процессе тренировок, организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Генеральная репетиция парада в Ставрополе состоится 20 июня. До этого времени будет проведено еще 2 тренировки в составе гарнизона.

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