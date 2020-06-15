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15.06.2020 (09:40)

Военнослужащие ЮВО провели первую репетицию парада во Владикавказском гарнизоне

Парадные расчеты соединений и воинских частей 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели первую тренировку парадных расчетов в составе Владикавказского гарнизона.

В параде Победы во Владикавказе примут участие 1147 человек, из которых 991 человек – от Министерства обороны Российской Федерации и от других ведомств – 156 человек.

В парадном строю будут представлены 53 единицы вооружения и военной техники, в их числе грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», гаубицы «Мста-С», «Урал-4320» с 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», командно-штабные машины Р-149 АКШ, автомобили УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Ураган».

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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