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15.06.2020 (09:16)

Крымские юнармейцы готовятся к участию в параде к 75-летию Победы

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота состоялась первая совместная тренировка юнармейских сводных рот и парадных расчетов армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) для участия в параде войск Симферопольского гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

До совместных тренировок школьники и юнармейцы проводили частные тренировки на плацу одной из воинских частей армейского корпуса под руководством военнослужащих.

Наряду с военнослужащими в параде Победы в Симферополе примут участие: четыре парадных расчёта из учащиеся школ региона: рота барабанщиков, которая традиционно открывают парадное шествие, а также сводные роты военно-патриотического клуба ДОСААФ, регионального штаба движения «Юнармия» и кадетских классов Симферополя. В состав парадных расчётов вошли учащиеся 8-11 классов общеобразовательных и средне-специальных учреждений.

Учащиеся образовательных учреждений муниципального образования, являющиеся членами юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-патриотических клубов  привлекаются к участию в торжественных мероприятиях только при наличии разрешения родителей или их законных представителей.

Конкурсный отбор юных участников парада проводили специалисты управления образования администрации города, центра патриотического воспитания и регионального штаба движения «Юнармия».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Военные парады , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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