15.06.2020 (09:08)

Первая тренировка артиллеристов ЦВО в рамках подготовки к салюту 24 июня прошла в Самаре

Артиллеристы 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа провели первую тренировку в рамках подготовки к салюту 24 июня в Самаре, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. Артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Во время салюта в Самаре артиллеристы произведут 30 залпов и выпустят в небо более 400 фейерверочных изделий. Для этого будет задействовано четыре единицы 122-мм гаубиц Д-30, а также две салютные пусковые установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Жители Самары смогут увидеть несколько видов праздничных салютов, таких как «Ассоль», «Вега» и «Подсолнух», представленных в серебристом, зелено-красном, зелено-белом, красно-белом, синем и жёлтом цветах.

В рамках подготовки к проведению праздничных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все военнослужащие находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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