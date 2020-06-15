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15.06.2020 (08:47)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приступили к боевым стрельбам в составе отделений

Военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к боевым стрельбам в составе отделений.

В ходе боевых стрельб личный состав отработал навыки ведения общевойскового боя в составе отделений, освоил тактику действий отделения в обороне, в наступлении и на марше.

Мишени, имитирующие бронетехнику и личный состав условного противника, поражались из вооружения БТР, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами. При этом командиры отделений совершенствовали навыки управления подразделениями и огнём, а водители (механики-водители) боевых машин – приемы вождения по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

В ходе выполнения боевых упражнений 50% учебного времени было отведено на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах, при этом условия выполнения стрельб постоянно усложнялись путём сокращения времени появления целей, увеличения дистанции стрельбы и скорости движения мишеней.

По завершении комплекса боевых стрельб будут проведены состязания по стрельбе из штатного вооружения, по результатам которого командование определит лучшие отделения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская пехота , Южный военный округ , Боевая подготовка
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