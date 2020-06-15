15.06.2020 (06:19)
На Камчатке прошел сбор с корабельными специалистами РХБ защиты
На Камчатке под руководством начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Войск и сил на Северо-востоке России майора Андрея Трубникова прошел сбор по специальности с экипажами кораблей и катеров.
Основными задачами сбора являлись совершенствование навыков работы и освоение современных образцов техники РХБ защиты, которыми оснащены боевые корабли и катера. Изучены вопросы обеспечения контроля безопасности пункта базирования Подводных сил Тихоокеанского флота.
В ходе сбора специалисты-химики были ознакомлены с перспективными методиками, выявляющими поражающие факторы и методами их нейтрализации, новейшими образцами специальной техники и оборудования.
В ходе сбора практически выполнена аэрозольная маскировка штатными средствами катера КРХ -1824 проекта 1388Р причалов ракетных кораблей в одной их бухт полуострова.