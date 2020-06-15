15.06.2020 (06:15)

Во Владивосток из экспедиции в Антарктиду вернулось гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани»

Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи из дальнего похода гидрографического судна Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Поход, который проходил при поддержке Русского географического общества, продлился более трех месяцев и был посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

За время экспедиции судно прошло более 22 тыс. морских миль, экипажем выполнено 19 тыс. линейных километров маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений, в том числе океанографических работ в районе островов Папуа-Новая Гвинея. «Маршал Геловани» стал первым судном Тихоокеанского флота, которое достигло района Южного магнитного полюса земли в море Дюрвиля, и впервые за 30 лет во взаимодействии с исследовательским судном Балтийского флота «Адмирал Владимирский» провело на месте замеры по определению истинной точки Южного магнитного полюса. Также впервые за три десятка лет судно ТОФ совершило заход в Австралию.

В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна. От имени командования Тихоокеанского флота присутствующих поприветствовал заместитель командующего флотом вице-адмирал Денис Березовский. По сложившейся традиции он вручил капитану судна Игорю Садову жаренного поросёнка. С успешным завершением похода тихоокеанцев поздравил начальник Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Владимир Удриш и ветераны флота.

Церемония встречи завершилась общим прохождением личного состава соединения надводных кораблей ТОФ.

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