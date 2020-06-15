Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.06.2020 (06:07)

На параде Победы в Белогорске количество техники в механизированной колонне увеличено вдвое

На параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе Белогорск Амурской области будет задействовано в два раза больше техники, чем в предыдущий год. Количество техники увеличено до 45 единиц за счет поступления нового вооружения и привлечения техники Дальневосточного ВОКУ.

Впервые будут задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С. Также будут продемонстрированы бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Ураган», САУ 2С3 «Акация», тяжёлая огнеметная система ТОС 1А «Солнцепёк» и другая современная техника, стоящая на вооружении общевойсковой армии.

В ходе предыдущих тренировок экипажи уже обработали слаженность действий подготовили технику. В ходе ближайших совместных гарнизонных тренировок экипажи отработают совместные действия на  центральной площади города.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланировано провести парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ВВО завершили дезинфекцию объектов Амурского газоперерабатывающего завода в Приамурье
На Сахалине прошел чемпионат по армейской тактической стрельбе
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику условного противника на учении в горах Бурятии
Первая ночная тренировка парада Победы состоялась на площади 1905 года в Екатеринбурге

Метки:
ВВТ , Восточный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false