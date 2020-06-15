15.06.2020 (06:07)

На параде Победы в Белогорске количество техники в механизированной колонне увеличено вдвое

На параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе Белогорск Амурской области будет задействовано в два раза больше техники, чем в предыдущий год. Количество техники увеличено до 45 единиц за счет поступления нового вооружения и привлечения техники Дальневосточного ВОКУ.

Впервые будут задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С. Также будут продемонстрированы бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Ураган», САУ 2С3 «Акация», тяжёлая огнеметная система ТОС 1А «Солнцепёк» и другая современная техника, стоящая на вооружении общевойсковой армии.

В ходе предыдущих тренировок экипажи уже обработали слаженность действий подготовили технику. В ходе ближайших совместных гарнизонных тренировок экипажи отработают совместные действия на центральной площади города.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланировано провести парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

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