15.06.2020 (05:57)

Специалисты РХБ защиты ВВО завершили дезинфекцию объектов Амурского газоперерабатывающего завода в Приамурье

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершил обработку объектов строящегося Амурского газоперерабатывающего завода, расположенного вблизи города Свободный в Амурской области.

В течение девяти дней проведена сплошная обработка вахтовых городков с общежитиями и местами массового пребывания рабочих, всех дорог и производственных помещений. Всего обеззаражена площадь размером около одного миллиона квадратных метров.

После выполнения работ состоялось торжественное построение, на котором руководство завода поблагодарило военнослужащих за проделанную работу. Были вручены грамоты и подарки.

Отряд в составе 60 военнослужащих и около 30 единиц техники совершил марш протяженностью более 100 километров в пункт постоянной дислокации и приступил к обслуживанию техники.

Ранее специалисты отряда в течение полутора недель провели обработку городов Шимановск и Свободный. Кроме того, четыре расчета РХБЗ проводят обработку второго по величине города региона - Белогорска. Решение о обработке амурских городов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

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