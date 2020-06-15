Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.06.2020 (05:57)

Специалисты РХБ защиты ВВО завершили дезинфекцию объектов Амурского газоперерабатывающего завода в Приамурье

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершил обработку объектов строящегося Амурского газоперерабатывающего завода, расположенного вблизи города Свободный в Амурской области.

В течение девяти дней проведена сплошная обработка вахтовых городков с общежитиями и местами массового пребывания рабочих, всех дорог и производственных помещений. Всего обеззаражена площадь размером около одного миллиона квадратных метров.

После выполнения работ состоялось торжественное построение, на котором руководство завода поблагодарило военнослужащих за проделанную работу. Были вручены грамоты и подарки.

Отряд в составе 60 военнослужащих и около 30 единиц техники совершил марш протяженностью более 100 километров в пункт постоянной дислокации и приступил к обслуживанию техники.

Ранее специалисты отряда в течение полутора недель провели обработку городов Шимановск и Свободный. Кроме того, четыре расчета РХБЗ проводят обработку второго по величине города региона - Белогорска. Решение о обработке амурских городов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Сахалине прошел чемпионат по армейской тактической стрельбе
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику условного противника на учении в горах Бурятии
Военнослужащие ЦВО продезинфицировали площадь 1905 года перед тренировкой парада Победы в Екатеринбурге
Военнослужащие ЗВО провели спецочистку 550 единиц техники перед полковым тактическим учением в Нижегородской области

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false