Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.06.2020 (05:53)

На Сахалине прошел чемпионат по армейской тактической стрельбе

На полигоне Восточного военного округа «Успеновский» на острове Сахалин состоялся чемпионат по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих армейского корпуса ВВО и силовых ведомств Сахалинской области.

Участники команд выполнили упражнения из штатного оружия своих подразделений: автоматов АК-74 и пистолетов Макарова. В соревнованиях приняли участие команды от армейского корпуса, спецназа УФСИН, федерации высокоточной стрельбы города Южно-Сахалинска и женская команда ВС РФ.

На полигоне для участников соревнований были смоделированы различные ситуации  применения стрелкового оружия, в которых военнослужащие демонстрировали своё мастерство. Упражнения выполнялись из различных положений для стрельбы с места и в движении. Особое внимание при ведении стрельбы уделялось обеспечению требований безопасности.

Самым главным условием при выполнении упражнений в армейской тактической стрельбе является наличие полной экипировки у конкурсантов.

Среди женщин — военнослужащих армейского корпуса ВВО первое место в личном зачёте заняла младший сержант Анастасия Митрошкина, второе — сержант Елена Шевченко и третье место старший прапорщик Юлия Суконко.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику условного противника на учении в горах Бурятии
Гранатометчики танковой армии ЗВО уничтожили танки условного противника на учении в Подмосковье
Военнослужащие ЗВО провели спецочистку 550 единиц техники перед полковым тактическим учением в Нижегородской области
Самарские минометчики представят 2-ю общевойсковую армию на окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020»

Метки:
Военно-прикладной спорт , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false