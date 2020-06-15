15.06.2020 (05:53)

На Сахалине прошел чемпионат по армейской тактической стрельбе

На полигоне Восточного военного округа «Успеновский» на острове Сахалин состоялся чемпионат по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих армейского корпуса ВВО и силовых ведомств Сахалинской области.

Участники команд выполнили упражнения из штатного оружия своих подразделений: автоматов АК-74 и пистолетов Макарова. В соревнованиях приняли участие команды от армейского корпуса, спецназа УФСИН, федерации высокоточной стрельбы города Южно-Сахалинска и женская команда ВС РФ.

На полигоне для участников соревнований были смоделированы различные ситуации применения стрелкового оружия, в которых военнослужащие демонстрировали своё мастерство. Упражнения выполнялись из различных положений для стрельбы с места и в движении. Особое внимание при ведении стрельбы уделялось обеспечению требований безопасности.

Самым главным условием при выполнении упражнений в армейской тактической стрельбе является наличие полной экипировки у конкурсантов.

Среди женщин — военнослужащих армейского корпуса ВВО первое место в личном зачёте заняла младший сержант Анастасия Митрошкина, второе — сержант Елена Шевченко и третье место старший прапорщик Юлия Суконко.

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