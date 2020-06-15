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15.06.2020 (05:44)

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику условного противника на учении в горах Бурятии

В Республике Бурятия на полигоне Сосновый Бор прошли боевые стрельбы самоходных гаубиц  «Мста-С» артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.

Расчеты вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенностью выполнения огневых задач стало ведение огня прямой наводкой с помощью прицелов прямой наводки - 1П23. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника. Для разведки целей и корректировки огня применялся расчет БЛА «Орлан-10».

Всего в стрельбах приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. Боевые стрельбы прошли под руководством начальника артиллерии объединения ВВО полковника Александра Плужникова.

Справочно: «Мста-С» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов условного противника в глубине его обороны. Она может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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