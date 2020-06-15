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15.06.2020 (02:06)

Первая ночная тренировка парада Победы состоялась на площади 1905 года в Екатеринбурге

Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов Центрального военного округа (ЦВО) состоялась на площади 1905 года в Екатеринбурге в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки по главной площади уральской столицы торжественным маршем прошло около 20 парадных расчетов, в том числе рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. Кроме того, в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, военной полиции, сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы и сводный батальон Всероссийского патриотического общественного движения «Юнармия». Музыкальное сопровождение осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона, который исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов.

Первая ночная тренировка Парада Победы прошла с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. На месте проведения тренировки дежурили специалисты медицинской службы.

Как ранее заявлял командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады , 9 мая
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