14.06.2020 (23:45)

Военнослужащие ЦВО продезинфицировали площадь 1905 года перед тренировкой парада Победы в Екатеринбурге

Мобильные расчеты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию площади 1905 года в Екатеринбурге перед первой ночной тренировкой пеших парадных расчетов.

Военнослужащие в рамках реализации комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, перед ночные тренировки Парада Победы на площади 1905 года провели специальную обработку мест построения и линии прохождения парадных расчетов. С помощью авторазливочных станций АРС-14У мобильные расчеты войск РХБ защиты продезинфицировали территорию площадью свыше 7000 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, подразделения РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания и тренировочные площадки.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице