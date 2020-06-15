15.06.2020 (07:00)

Мобильные расчеты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию специальной техники в поселке Еруда Красноярского края



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мобильные расчеты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию специальной техники в поселке Еруда Красноярского края

Военнослужащие мобильного отряда оперативного реагирования войск РХБ защиты Центрального военного округа, в который входит около 30 человек, провели специальную обработку более 300 единиц специальной техники золотодобывающего предприятия, работы проводятся перед началом рабочей смены.

Кроме того, военные специалисты провели дезинфекцию цехов и производственных территорий общей площадью более 70 тыс. квадратных метров. Дезинфекционные работы проводятся два раза в сутки, утром и вечером.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

На данный момент от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и свыше 50 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек.

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