15.06.2020 (07:00)

Военные медики ВВО обменялись опытом лечения больных коронавирусной инфекцией с врачами из Москвы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медики ВВО обменялись опытом лечения больных коронавирусной инфекцией с врачами из Москвы

Военные медики Восточного военного округа в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в городе Чита (Забайкальский край), обменялись опытом лечения больных коронавирусной инфекцией с медицинской бригадой, прибывшей из Москвы во главе с главным врачом столичной городской клинической больницы №52 Марьяной Лысенко.

«… Мы сегодня приехали познакомится с коллегами из военного полевого госпиталя, которые в достаточно большем объеме взяли на себя медицинскую помощь населению края… У нас сложилось очень приятное впечатление от общения с коллегами, они абсолютно понимают сложившиеся на сегодня подходы и направления к лечебному процессу. Коллеги высокообразованные специалисты прекрасно владеющие ситуацией…» – пояснила главный врач городской клинической больницы №52 г. Москвы Марьяна Лысенко.

Медицинский персонал госпиталя продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Обмен опытом с московскими медиками поможет военным специалистам найти наиболее рациональные пути решения проблем с COVID-19. «…С момента развертывания госпиталя мы начали оказывать помощь населения Забайкальского края. На сегодняшний день у нас находится 21 пациент все с легкой степенью коронавирусной инфекции …» - рассказала заместитель начальника госпиталя по медицинской части подполковник медицинской службы Туяна Самагулова.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня 2020 года.

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