Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.06.2020 (22:30)

Противодиверсионные катера Северного флота приступили к переходу в Санкт-Петербург по Беломорканалу

Противодиверсионные катера «Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Беломорья» и «Валерий Федянин» приступили к переходу в Ленинградскую военно-морскую базу для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Они пройдут по системе Беломорканала по Карелии, через крупнейшие озёра Европы – Онежское и Ладожское – и войдут в Неву.

Ранее катера были отбуксированы из Кольского залива в Беломорск через Баренцево и Белое моря. Их буксировку обеспечили морские буксиры «Виктор Тихонов», «Анатолий Тарасов» и МБ-15.

Поисково-спасательное обеспечение перехода катеров в Баренцевом море выполнило спасательное буксирное судно «Памир», а в Белом море - спасательный буксир Беломорской военно-морской базы.

В назначенный срок противодиверсионные катера Северного флота прибудут в Ленинградскую военно-морскую базу и приступят к подготовке к Главному военно-морскому параду.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Северный флот завершил госыспытания нового гидрографического судна «Николай Скосырев»
Тысячи военных моряков и петербуржцев посмотрели прямую трансляцию концерта Центрального военно-морского музея ко Дню России
Корабли Каспийской флотилии убыли из Астраханской области на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербург
На Северном флоте завершилось учение сил Кольской флотилии по обороне арктических коммуникаций

Метки:
Северный флот , Корабли , Главный военно-морской парад , Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false