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14.06.2020 (20:35)

В Йошкар-Олинском соединении РВСН завершена подготовка техники к параду Победы

В Йошкар-Олинском соединении Ракетных войск стратегического назначения в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершили покраску техники, задействованной в проведении торжественных мероприятий 24 июня в Йошкар-Оле.

Военнослужащие завершили подготовку техники к участию в торжественном шествии войск. На заключительном этапе специалисты ракетного соединения, дислоцированного в Республике Марий Эл, выполнили комплекс подготовительных работ перед покраской военной и специальной техники: помыли и зачистили внешние элементы кузовов, провели грунтовку окрашиваемых поверхностей. Затем провели покраску всей техники.

Всего к участию в параде Победы в будет задействовано более 50 единиц военной и специальной техники. Впервые в прохождении войск торжественным маршем примут участие военнослужащие со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, восстановленный образец танка Т-55 и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗИС-3.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , ВВТ , Военные парады
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