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15.06.2020 (04:30)

Военные железнодорожники ЗВО вывезли более 31 тыс. кубометров грунта на месте восстановления железнодорожного сообщения в Мурманской области

Специалисты железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции Выходной до станции Пост 9-й километр протяженностью 5,7 км для восстановления железнодорожного сообщения в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола. Объем земляных работ составляет свыше 60 тыс. кубических метров.

Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона механизации 29-й отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, вывезено более 31 тыс. кубометров выработанного грунта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью около 3 км, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы.

После подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО продолжают производить выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения ведутся в соответствии с графиком.

Всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.

Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Северный флот , Западный военный округ , Инженерные войска
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