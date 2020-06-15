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15.06.2020 (06:30)

Военнослужащие танковой армии ЗВО провели боевые стрельбы из всего комплекса вооружения танков Т-72Б3 в Подмосковье

В Московской области на полигоне Алабино военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках тактико-специального учения.

Танкисты вели огонь из 125-мм пушек танков Т-72Б3 по динамическим мишеням, имитирующих бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало, то что мишени появлялись не более чем на 70 секунд. За это короткое время наводчикам необходимо было обнаружить цели и навести пушки основного калибра.

Командирам танков предстояло уничтожить низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов «Корд».

На завершающем этапе учения танкисты совершили 30 километровый марш, преодолев на пути более 20 естественных и искусственных препятствий в том числе брод, противотанковый ров и колейный мост.

Всего в тактико-специальном учении приняло участие порядка 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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