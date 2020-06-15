15.06.2020 (07:01)

Более 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО в Черноземье приступили к метанию ручных осколочных гранат

Более 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа приступили к обучению по модулю «одиночная подготовка». За время обучения военнослужащие выполнят свыше 10 тыс. метаний ручных осколочных гранат в рамках занятий по огневой подготовке в летнем периоде обучения.

На военных полигонах в пунктах постоянной дислокации оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат из положений стоя, с колена и лежа, а также цели - три ростовые фигуры на удалении 25 м.

Для получения отличной оценки нужно попасть в центральную часть мишени, поразить минимум две фигуры из трех одной гранатой. Особое внимание при проведении занятий уделялось соблюдению требований безопасности. Так, от команды «Гранатой – огонь!» до разрыва время не должно превышать 30 секунд. Первые броски военнослужащие совершают учебными боеприпасами и только после этого переходят к боевым.

Занятия пройдут в течении месяца на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской и Нижегородской области с соблюдением требования эпидемиологической безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице