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14.06.2020 (17:19)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели спортивный праздник, посвященный Дню России.

В честь государственного праздника военнослужащие ОГРВ ПРРМ приняли участие в эстафете.

Эстафета представляла собой дистанцию протяженностью 2 километра разделенных на 10 этапов, включающих в себя бег в бронежилете и каске, в противогазе, в общевойсковом защитном комплекте, перетаскивание раненого на носилках, перетаскивание раненного на себе, перенос ящика с боеприпасами, бег из положения лежа с автоматов и другие.

По итогам спортивного праздника лучшим подразделением была признана 6 мотострелковая рота, которой был вручен переходящий кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Праздники , Приднестровье
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