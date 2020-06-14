14.06.2020 (17:19)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели спортивный праздник, посвященный Дню России.
В честь государственного праздника военнослужащие ОГРВ ПРРМ приняли участие в эстафете.
Эстафета представляла собой дистанцию протяженностью 2 километра разделенных на 10 этапов, включающих в себя бег в бронежилете и каске, в противогазе, в общевойсковом защитном комплекте, перетаскивание раненого на носилках, перетаскивание раненного на себе, перенос ящика с боеприпасами, бег из положения лежа с автоматов и другие.
По итогам спортивного праздника лучшим подразделением была признана 6 мотострелковая рота, которой был вручен переходящий кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
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