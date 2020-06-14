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14.06.2020 (16:33)

Механики-водители и командиры боевых машин, задействованных в параде к 75-летию Победы на Красной площади, изучат маршрут следования

Сегодня  на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута.

Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция — 20 июня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Военные парады , Москва , 9 мая
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