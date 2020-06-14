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14.06.2020 (15:11)

Гранатометчики танковой армии ЗВО уничтожили танки условного противника на учении в Подмосковье

Гранатометчики Кантемировской танковой дивизии выполнили боевые стрельбы в рамках ротного тактического учения на подмосковном полигоне Головеньки. Расчеты гранатометов РПГ-7В ввели огонь по мишеням, имитировавшим бронированную технику.

Динамические мишени на рельсовых платформах находились на расстоянии от 600 до 1000 метров и двигались вдоль мишенного поля со скоростью около 15-20 километров в час, что усложняло прицеливание.

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» отразили наступление живой силы противника. Солдаты вели огонь на расстояние от 1000 до 1500 метров.

Всего гранатометчики выполнили более 200 выстрелов, также уничтожили свыше 150 мишеней танков и живой силы противника. В ротно-тактическом учении приняло участие более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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