Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.06.2020 (13:23)

Участник Парада Победы 1945 года оценил готовность Кантемировской дивизии к торжественному маршу на Красной площади

Военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии пригласили на тренировку предстоящего военного парада на Красной площади 95-летнего участника Великой Отечественной войны Алексея Григорьевича Иванова, участвовавшего в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Парадный расчёт Кантемировской танковой дивизии продемонстрировал фронтовику торжественный марш в составе знамённой группы, сводного подразделения военнослужащих в современной и исторической военной форме, а также марш боевой техники: бронетранспортеров БТР-82А, реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», боевых машин «Рысь».

Ветеран войны отметил высокую готовность военнослужащих ЗВО к параду, похвалил строевую слаженность и мастерство водителей боевых машин. 

Командир Кантемировской дивизии полковник Владимир Завадский от имени всего личного состава офицеров, сержантов и солдат дивизии поздравил ветерана с 75-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Полковник в запасе Алексей Григорьевич Иванов в 16 лет ушел на фронт, принимал участие в битве за Москву и закончил боевые действия на границе Советского Союза. После войны Алексей Григорьевич закончил военное училище и продолжил военную службу в танковом полку Кантемировской дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО провели спецочистку 550 единиц техники перед полковым тактическим учением в Нижегородской области
Более тысячи военнослужащих Висленской дивизии ЗВО пройдут легководолазную подготовку и обучатся подводному вождению в Московской области
В гарнизонах РВСН проходят тренировки парадных расчетов к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Тысячи военных моряков и петербуржцев посмотрели прямую трансляцию концерта Центрального военно-морского музея ко Дню России

Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Военные парады , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false