14.06.2020 (13:14)
Военнослужащие ЗВО провели спецочистку 550 единиц техники перед полковым тактическим учением в Нижегородской области
Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную очистку свыше 550 единиц вооружения, военной и специальной техники Гвардейской общевойсковой армии. Вооружение и военная техника перемещены из Белгородской и Воронежской области в Нижегородскую для подготовки и проведения полкового тактического учения.
Личный состав мотострелкового и артиллерийского полков ЗВО приступил к обучению на базе учебного центра боевой подготовки ЗВО в летнем периоде обучения в течении шести недель.
Специалисты войск РХБ защиты обработали с помощью специальных автомобилей АРС-14 КМ танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские самоходные гаубицы «Мста-СМ2», а также минометы «Сани», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», машины разминирования УР-77.
Специальная очистка вооружения и военной техники будет проводить еженедельно.