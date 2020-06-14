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14.06.2020 (13:14)

Военнослужащие ЗВО провели спецочистку 550 единиц техники перед полковым тактическим учением в Нижегородской области

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную очистку свыше 550 единиц вооружения, военной и специальной техники Гвардейской общевойсковой армии. Вооружение и военная техника перемещены из Белгородской и Воронежской области в Нижегородскую для подготовки и проведения полкового тактического учения.

Личный состав мотострелкового и артиллерийского полков ЗВО приступил к обучению на базе учебного центра боевой подготовки ЗВО в летнем периоде обучения в течении шести недель.

Специалисты войск РХБ защиты обработали с помощью специальных автомобилей АРС-14 КМ танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские самоходные гаубицы «Мста-СМ2», а также минометы «Сани», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», машины разминирования УР-77.

Специальная очистка вооружения и военной техники будет проводить еженедельно. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка , COVID-19
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