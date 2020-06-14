14.06.2020 (12:47)

Северный флот завершил госыспытания нового гидрографического судна «Николай Скосырев»

На Северном флоте завершились государственные ходовые испытания малого гидрографического судна «Николай Скосырев», построенного на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область). Они продолжались в течение двух недель в Кольском заливе и Баренцевом море.

В ходе испытаний были проверены ходовые и мореходные качества судна, работа его грузоподъемного устройства, гидрографического вооружения, оценены его возможности по установки навигационного оборудования. Также был протестирован рабочий плашкоут, которым оснащено судно.

Испытания в Баренцевом море проходили в течение четырех суток. По отзывам гидрографов Северного флота, новое судно успешно справилось со всеми поставленными задачами.

Сегодня состоялось подписание приёмного акта. Документ подписали председатель приёмной комиссии от Главного командования ВМФ капитан 1 ранга Андрей Егоров и капитан судна Николай Иоцу.

Торжественный подъем флага на гидрографическом судне будет приурочен к одному из ближайших праздников или памятных событий.

Справочно :

Малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических исследований и лоцманских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне. Оно имеет водоизмещение около 1000 тонн, его корпус усилен до ледового класса, позволяющего самостоятельно (без ледокольного сопровождения) плавать в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Автономность составляет 15-25 суток, а дальность плавания — порядка 2000 миль.

МГС «Николай Скосырев» станет первым относительно крупным судном российского производства в составе гидрографической службы Северного флота в нынешнем тысячелетии.

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