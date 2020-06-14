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14.06.2020 (12:37)

Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Оренбургской области

Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Оренбургской области.

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями и владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес и проверялась исправность светового оборудования, рулевого управления и тормозной системы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Безопасность , ВАИ
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