14.06.2020 (12:37)
Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Оренбургской области
Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Оренбургской области.
Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями и владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес и проверялась исправность светового оборудования, рулевого управления и тормозной системы.
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