14.06.2020 (12:33)

Самарские минометчики представят 2-ю общевойсковую армию на окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020»

Самарские минометчики представят 2-ю общевойсковую армию на окружном этапе соревнований «Мастера артиллерийского огня», который пройдет в рамках АрМИ-2020 с 29 июня по 6 июля на полигоне Широкий Карамыш под Саратовом.

Для определения наиболее подготовленных военнослужащих были проведены отборочные этапы, в рамках которых расчеты минометов «Сани» выполняли боевые стрельбы по целям на расстояниях от 700 до 1500 метров. Также личный состав выполнял нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, корректировке огня, организации связи между расчетами, проводил боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и пулеметов ПКТ. Мероприятия проходили на Рощинском и Тоцком полигонах в дневное и ночное время суток.

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