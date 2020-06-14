14.06.2020 (12:30)

Более тысячи военнослужащих Висленской дивизии ЗВО пройдут легководолазную подготовку и обучатся подводному вождению в Московской области

Более тысячи военнослужащих-членов экипажей боевых машин пехоты и танков Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа пройдут легководолазную подготовку и курс подводного вождения на полигоне Головеньки в Московской области.

В течение месяца механики-водители сдадут зачеты по допуску к вождению под водой, отработают алгоритм спасения экипажа из затопленного танка и эвакуацию личного состава с помощью изолирующих противогазов ИП-5.

В ходе практических занятий танкисты механики-водители преодолеют водную преграду шириной более 200 и глубиной до 5 м, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

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