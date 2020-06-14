14.06.2020 (12:25)

В гарнизонах РВСН проходят тренировки парадных расчетов к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) участвуют в тренировках военных парадов, которые проходят в 30 городах России. В торжествах будет задействовано около 200 единиц военной и специальной техники РВСН.

Стратегические ракетчики пройдут торжественным маршем по улицам Москвы, Новосибирска, Тейково, Владимира, Кирова, Саратова, Иркутска, Оренбурга, Йошкар-Олы, Омска, Барнаула, Козельска и других городов.

При подготовке к военным парадам проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты РВСН регулярно проводят дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания военнослужащих, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне, жители России увидят различные образцы военной и специальной техники РВСН.

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