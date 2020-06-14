14.06.2020 (06:00)

Военная техника, участвующая в параде Победы 24 июня, передислоцирована в Москву из Алабина

Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцирована с алабинской парадной площадки в Москву, на улицу Нижние Мневники.

Более 190 единиц колесной боевой техники, в том числе автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и береговые ракетные комплексы «БАЛ», зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», автомобили «Тигр-М», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевым модуле дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», бронетранспортёры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования и другие совершили марш на расстояние более 60 км.

Гусеничная техника из состава парадного расчёта – танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, противотанковые самоходные установки Су-100, боевые машины десанта БМД-4М, БМД-МДМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем, БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и другие – была доставлена железнодорожным транспортом на станцию «Красная Пресня», после чего совершила марш своим ходом в пункт назначения на улице Нижние Мневники.

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