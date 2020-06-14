14.06.2020 (11:29)
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в Белгородской области получили радиостанции шестого поколения «Азарт»
Подразделения Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа, дислоцированной в Белгородской области, получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения Р-187П1 «Азарт».
Радиостанции шестого поколения «Азарт» предназначены для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраивается практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях.
Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты ГЛОНАСС/GPS с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.
Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет от 6 до 12 часов. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с.
Всего около 100 комплектов связи поступило на вооружение для формирования новых подразделений.