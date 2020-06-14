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14.06.2020 (11:25)

Офицеры 201-й военной базы РФ в Таджикистане сдали онлайн-экзамены в военные академии

Российские офицеры 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, дистанционно сдали онлайн-экзамены на поступление в военные академии Минобороны России.

В соединении для сдачи экзаменов были отобраны пятеро офицеров, которые прошли предварительный отбор, сдали зачёты по оперативной и тактической подготовке, продемонстрировали силу, выносливость и быстроту в рамках зачета по физической подготовке и прошли медицинскую комиссию. Часть офицеров подала документы для поступления Военную академию Сухопутных войск и в Военную академию материально-технического обеспечения.

Сдача экзаменов была организована в режиме видеоконференции по системе защищённой видеосвязи. Дистанционное поступление проводится впервые в связи со сложившейся эпидемической обстановкой.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная академия , Центральный военный округ , Военное образование , Таджикистан , COVID-19
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