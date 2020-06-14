14.06.2020 (11:25)
Офицеры 201-й военной базы РФ в Таджикистане сдали онлайн-экзамены в военные академии
Российские офицеры 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, дистанционно сдали онлайн-экзамены на поступление в военные академии Минобороны России.
В соединении для сдачи экзаменов были отобраны пятеро офицеров, которые прошли предварительный отбор, сдали зачёты по оперативной и тактической подготовке, продемонстрировали силу, выносливость и быстроту в рамках зачета по физической подготовке и прошли медицинскую комиссию. Часть офицеров подала документы для поступления Военную академию Сухопутных войск и в Военную академию материально-технического обеспечения.
Сдача экзаменов была организована в режиме видеоконференции по системе защищённой видеосвязи. Дистанционное поступление проводится впервые в связи со сложившейся эпидемической обстановкой.