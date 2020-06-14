14.06.2020 (11:19)
Армейский корпус Балтийского флота наращивает интенсивность боевой подготовки
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в восточной части Калининградской области, продолжается наращивание интенсивности проведения мероприятий боевой подготовки.
За первые две недели летнего периода обучения проверено около 300 занятий по основным предметам боевой подготовки. Из них с водителями и механиков-водителями объединения – 50 занятий по вождению боевых машин и автомобильной техники. Военнослужащие объединения провели все запланированные занятия без срывов.
Всего за пять месяцев летнего периода обучения, планируется провести более 2 тыс. мероприятий обучения военнослужащих.
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