14.06.2020 (11:19)

Армейский корпус Балтийского флота наращивает интенсивность боевой подготовки

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в восточной части Калининградской области, продолжается наращивание интенсивности проведения мероприятий боевой подготовки.

За первые две недели летнего периода обучения проверено около 300 занятий по основным предметам боевой подготовки. Из них с водителями и механиков-водителями объединения – 50 занятий по вождению боевых машин и автомобильной техники. Военнослужащие объединения провели все запланированные занятия без срывов.

Всего за пять месяцев летнего периода обучения, планируется провести более 2 тыс. мероприятий обучения военнослужащих.

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