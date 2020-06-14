14.06.2020 (11:41)

Военные моряки Санкт-Петербурга примут участие в онлайн-марафоне «Хранители морской славы России» в киноклубе Президентской библиотеки

В Президентской библиотеке в режиме прямой трансляции состоятся просмотр и обсуждение документального фильма о Центральном военно-морском музее «Хранители морской славы России», который расскажет зрителям о трёхвековой истории Российского флота.

Киносеанс состоится в удалённом режиме – с трансляцией на портале Президентской библиотеки и ее сетевых ресурсах. В дистанционном просмотре и обсуждении фильма примут участие военные моряки частей и соединений, дислоцированных в Санкт-Петребурге, учащиеся военно-морских образовательных заведений.

Главную роль хранителя исторической памяти в фильме исполнил народный артист России Николай Буров. «В метафоричной форме герой фильма рассказывает историю борьбы со временем. Кто выигрывает эту битву. Это люди-„невидимки“, хранители Центрального военно-морского музея. Благодаря им мы видим историю и героические события прошлого воочию, благодаря им предметы „оживают“ и говорят с нами, благодаря им мы можем понять и постичь смыслы их жизни», – сообщил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай. Главная цель этих людей – передать последующим поколениям «великую эстафету» исторической памяти.

Этот фильм – результат работы музея и молодого петербургского коллектива – киностудии, в которую входят режиссёр Николай Летуновский, оператор Иван Жербин, сценарист Анна Ганшина и продюсер Екатерина Закревская.

Начало трансляции 15 июня в 15:00.



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