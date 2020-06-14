14.06.2020 (10:55)

С расчетами ОТРК «Искандер» Балтийского флота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов

В рамках плановой тренировки расчеты ОТРК «Искандер» Балтийского слота выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района.

Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.

К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран-членов и две страны-партнёра альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, а также около 3 тыс. военнослужащих.

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