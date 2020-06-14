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14.06.2020 (09:43)

В Ставрополе для покраски военной техники к параду Победы используют около 500 литров краски

В Ставрополе для покраски военной техники, задействованной в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, израсходуют около 500 литров краски.

Для подготовки к праздничным мероприятиям порядка 30 единиц техники привлечено 20 военнослужащих ремонтного подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО. Обслуживание техники, ее чистка, покраска, замена жидкостей пройдет на развернутом пункте в Ставропольском крае.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», комплекс связи «Редут», танки Т-72Б3, ЗРК «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , ВВТ , Южный военный округ , Военные парады
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