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14.06.2020 (09:40)

Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ научатся выживать в горах Приэльбрусья

Более 50 военнослужащих высокогорных подразделений ВС РФ приступили к занятиям на базе центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить занятия с военнослужащими по преодолению наиболее опасных участков в составе групп и организации стоянок в высокогорье, применению альпинистского снаряжения при преодолении горных и водных препятствий, скалолазанию.

В ходе основного этапа подготовки военнослужащие преодолеют перевальные переходы от трех до пяти дней, а также совершат восхождение на вершины от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. метров в полной экипировке, масса которой составляет не менее 30 кг.

На практических занятиях каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить попавшего в беду человека.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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