14.06.2020 (08:29)

Во Владивостоке прошла первая тренировка парадных расчетов к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Перед началом тренировки военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота провели дезинфекцию улицы Светланской. К выполнению профилактических мероприятий было привлечено 4 авторазливочных станции АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ.

В тренировке парада было задействовано порядка 1500 военнослужащих, в том числе воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища, представители МВД и МЧС, которые в течении двух часов отработали слаживание в составе парадных подразделений, непосредственно в центре столицы Приморья.

Планируется, что 15 июня во Владивостоке пройдёт первая совместная ночная тренировка пешей части парада и механизированной колоны.

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